CPI da Enel: presidente da Arce afirma que não tem autonomia para fiscalizar

De acordo com ele, a Arce tem apenas um convênio de cooperação com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para fazer algumas fiscalizações que a própria instituição determina. Leitão afirmou que o processo pode até haver multa estipulada, mas com a possibilidade de ser recorrida.

"Esclarecer que a Agência Reguladora do Ceará, ela no setor de energia, não tem competência originária. A Constituição Federal prevê que a competência originária de regular, estabelecer regras e fiscalizar é da agência federal, que é a Aneel", disse.

A sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel recebeu nesta quarta-feira, 13, o presidente da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), Hélio Winston Leitão . Na ocasião, tanto o convocado como os membros da comissão esclareceram que o órgão não tem autonomia para fiscalizar a empresa de energia.

"E essa multa nós estipulamos, mas a própria concessionária pode recorrer dessa multa pra Aneel, que é uma instância recursal, que a Aneel pode revisar e reformar a multa", declarou.

Deputado estadual e relator da CPI, Guilherme Landim (PDT) afirmou que a comissão já cumpriu uma das suas missões, a de esclarecer que a Arce não tem autonomia de fiscalizar a Enel. Para ele a metodologia da Aneel de supervisão é de proteção às empresas.

"Fica evidente que o que nós temos aqui é uma complacência total da Aneel em relação aos desmandos da Enel aqui no Estado do Ceará. E isso não pode ficar dessa forma. Nós vamos usar todos os instrumentos legais possíveis dessa CPI da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para que não continue dessa forma", disse.

Presidente da sessão, o deputado estadual Carmelo Neto (PL) disse que é fundamental a comissão receber ao final do processo a Aneel e a Enel, mas antes, ouvir o setor produtivo para ter as reclamações e demandas.