Presidente de CPI critica Aneel: "Me parece um puxadinho para defender a Enel"

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel, deputado Fernando Santana (PT), revelou que procurou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com um pedido de caducidade - referente à perda de efeito ou vigência de um ato - do contrato de concessão da empresa. No entanto, não obteve resposta da companhia. No entendimento dele, ao não atender o pedido, a Aneel “parece um puxadinho para defender a Enel”. A declaração foi dada na manhã desta quinta-feira, 10, durante a instalação da CPI.

“Naquele momento, nós apresentamos um pedido de caducidade, que foi apontado pelo relatório, pelo relator da época, deputado Guilherme Landim, e até hoje nós não recebemos resposta alguma da Agência Nacional que regulamenta, e, quando regulamenta, penso eu, é pra atender a população tendo em vista que a concessão é pública, mas mais me parece um puxadinho para defender a Enel, sendo muito franco e sincero”, disparou.

A Agência Nacional de Energia Elétrica é responsável por regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do Governo Federal.

Santana foi anunciado como presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel, que investiga a queda na qualidade da prestação do serviço da concessionária de distribuição de energia elétrica do Ceará. A CPI é fruto de reclamações dos órgãos públicos, empresas e sociedade civil.

O deputado acrescentou que a CPI não atuará como uma “caça às bruxas”, referindo-se aos parlamentares que divergem da iniciativa. Segundo ele, o intuito da comissão é investigar e apurar as “centenas de denúncias” contra a companhia de energia elétrica.