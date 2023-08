CPI aprova convocação da Arce em primeira sessão e opta por Enel ao final

De acordo com parlamentares membros da comissão, a ideia é coletar o máximo de informações e questionar a Enel apenas ao fim da investigação

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel aprovou nesta quarta-feira, 30, em sua primeira sessão, a convocação do presidente e coordenador do setor de energia elétrica da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Ceará (Arce), Hélio Winston Leitão.

O presidente e o corpo corporativa da Arce comparecerão já na próxima sessão da CPI da Enel, que será no dia 13 de setembro, às 15 horas. O requerimento foi feito pelo deputado estadual e vice-presidente da comissão, Carmelo Neto (PL). O parlamentar defende que a comissão ouça por último a Enel, pois o objetivo é colher antes expressiva quantidade de informações.

“Primeiro a gente tem que ouvir todos aqueles que podem colaborar e aí, por último, em um momento oportuno ao final da CPI, com tudo já muito bem embasado, a gente vai poder confrontar a Enel com o máximo possível de informações. É o que a gente tem feito nesse momento atual. Colhendo essas informações para questionar a Enel ao final desse processo”, disse.