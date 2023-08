CPI da Enel será instalada hoje; veja quem irá comandar

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel será instalada nesta quinta-feira, 10, e já deve ter a primeira reunião para iniciar os trabalhos nesta semana. Os partidos finalizam a definição dos nomes que integrarão o colegiado. Autor do requerimento de instalação, o deputado estadual Fernando Santana (PT) será o presidente do colegiado e a relatoria ficará com o deputado Guilherme Landim (PDT). O vice-presidente será o deputado Carmelo Neto (PL), da oposição.

O POVO já havia antecipado que Fernando seria o presidente e que Landim era o mais cotado para assumir a relatoria. Santana foi autor do pedido de instalação da CPI e Landim já havia sido relator e uma comissão especial sobre a Enel.

A composição do colegiado segue o critério da proporcionalidade. O bloco liderado pelo PT, o maior da Casa, tem três membros; o PDT tem dois integrantes; PL, União Brasil, MDB e PP tem uma vaga, cada.



O maior bloco da Casa definiu os integrantes:

Titulares: