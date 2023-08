Entenda por que a Assembleia Legislativa do Ceará quer investigar a Enel

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) iniciou nesta terça-feira, 8, o processo de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Enel. Foi feita a leitura do parecer da procuradoria da Casa, pelo 1° vice-presidente da Mesa, o deputado estadual e autor do requerimento para a criação da comissão, Fernando Santana (PT). A previsão é de que se iniciem os trabalhos na quinta-feira, 10.

O requerimento para a abertura da CPI foi assinado por todos os 46 deputados estaduais, em fevereiro deste ano. De acordo com os parlamentares, há elementos jurídicos e técnicos da queda de qualidade da prestação do serviço da concessionária de distribuição de energia elétrica do Ceará. As queixas são de órgãos públicos, empresas e consumidores em geral.

O parecer da procuradoria considera que as possíveis irregularidades e práticas abusivas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica afetam os consumidores e estão dentro da competência da Alece e do papel fiscalizador do Poder Legislativo da Casa.

Segundo o documento, requerimento de CPI envolve serviço essencial e tem relação com a garantia da qualidade de vida da população e dos direitos dos usuários.

A CPI da Enel terá nove vagas, distribuídas assim: PT, 3 vagas; PDT, 2 vagas; MDB, PL, Progressistas e União Brasil com uma vaga cada. O número de suplentes será igual.