Alexandre Garcia comemora investigação após virar alvo da AGU: "Objetivo atingido"

O jornalista comentou que não quer “ um novo Brumadinho ” e exige transparência. “Será que se tivesse transparência em Brumadinho teria acontecido a tragédia?", seguiu. “ Eu acho que essa determinação do advogado geral da União ajuda por luz em busca da transparência sobre as três barragens ”.

Garcia comentou que a fala proferida no programa foi cortada, e relatou que viveu durante 20 anos na região afetada pelas chuvas e que conhece bem o local.

Ele acrescenta que, ao responder a pergunta, utilizou informações disponibilizadas pela imprensa: a de que os gestores municipais pediam informações à Companhia Energética Rio das Antas (Ceran), órgão responsável por gerenciar as barragens.

O jornalista explica que a Procuradoria-Geral da República (PGR) de Bento Gonçalves havia oficiado a empresa e que a sua fala não foi “campanha” de desinformação, mas, sim, uma cobrança por transparência.

"Se eu tivesse a nota oficial naquela noite, eu leria [...] Tem que investigar. Obrigado, senhor Advogado Geral da União, porque isso chama atenção para uma investigação. Não é uma questão de passado, é uma questão do que aconteceu no presente e do que pode acontecer no futuro, porque pode ter uma nova enxurrada", diz.

Entenda o caso

Na última sexta-feira, 8, o jornalista Alexandre Garcia sugeriu, durante o programa “Oeste Sem Filtro”, que as enchentes no Rio Grande do Sul não foram apenas uma tragédia ambiental, mas, sim, um resultado da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"É preciso investigar, porque não foi só a chuva. A chuva foi a causa original. Mas em governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, três represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e que matam pessoas porque a água vem de repente", alegou Garcia, sem apresentar qualquer prova.