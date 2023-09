Prefeito que pulou do palco em Senador Pompeu justifica ato: "Sou espontâneo"

Caso ocorreu durante a festa do aniversário de emancipação política do município, celebrado no último dia 3. O prefeito reforçou que ninguém se machucou

O gestor disse ter sido tomado pela emoção do momento e que, devido à sua espontaneidade, resolveu pular. A ação viralizou nas redes sociais e virou tema do noticiário nacional pela peculiaridade.

O prefeito de Senador Pompeu, Antônio Maurício Pinheiro, o Maurição (PDT), justificou o salto de um palco em direção à plateia , durante evento no município, que culminou na sua queda.

Maurição esteve acompanhando o governador em exercício do Ceará, Evandro Leitão, em agenda na Capital, na última segunda-feira, 11. Ao O POVO ele explicou o ato de forma bem humorada.

“A gente se emociona pela multidão gritando ‘Maurição, Maurição, Maurição’. Aquilo me emocionou e quem me conhece sabe que eu sou espontâneo, seja em Senador Pompeu, no Palácio da Abolição ou nos corredores da Câmara dos Deputados. Meu jeito é esse, não mudo”, disse.

E seguiu: “Espontaneamente, eu pulei do palanque nos braços do povo. Porém são dois sacos de cimento, 100 quilos caindo, e naturalmente as pessoas não estavam preparadas”, contou aos risos.

O prefeito reforçou que ninguém se machucou, incluindo ele mesmo, e argumentou ainda que a população gritava seu nome devido à “boa gestão” na cidade.

O caso ocorreu durante a festa do aniversário de 127 de emancipação política do município, celebrado no último dia 3.

As pessoas próximas ao palco não esperavam pela ação do prefeito, que caiu no chão ao se jogar em direção ao público. Posteriormente, Maurício voltou ao palco e continuou as celebrações da data.