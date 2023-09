Arthur Maia critica decisão de Nunes Marques que permitiu ex-subsecretária do DF faltar à CPMI

O presidente da CPMI do 8 Janeiro, deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), classificou como "lamentável" a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques que livrou a ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal Marília de Alencar de prestar depoimento.

"É sem dúvida lamentável que um episódio como esse aconteça. Lamentável em função da condição que o STF através da lavra e de uma decisão democrática se coloca contra o conjunto de uma CPI formada pelo conjunto de senadores e deputados, e que representa ao fim e ao cabo as duas casas do Congresso Nacional", argumentou Maia.

A oitiva estava marcada para esta terça-feira, 12. Na segunda-feira, 11, Nunes Marques concedeu um habeas corpus desobrigando Marília a comparecer. Para Maia, a decisão do ministro fere o equilíbrio entre os Poderes.