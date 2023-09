Suspeito de ataque a bomba comentou sobre molotov contra Lula, diz colunista

O economista Eduardo Fauzi, suspeito de participar do ataque a bomba à produtora de humor Porta dos Fundos, participou de uma conversa sobre o uso de explosivos contra o presidente Lula (PT) ou seus apoiadores. A informação é do colunista Paulo Cappelli, do jornal Metrópoles.

Cappelli afirma ter interceptado mensagens no aplicativo Telegram, no grupo de uma organização extremista de direita chamada "Falange da Ordem Nacional" (FON). Na conversa, Fauzi teria dado dica para melhorar a elaboração do chamado coquetel molotov, artefato explosivo caseiro.

Segundo o colunista, o grupo da FON foi criado em outubro de 2022. Após o resultado das eleições confirmar a vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro (PL), os organizadores aproveitaram as articulações, feitas por apoiadores do ex-presidente derrotado, questionando a apuração. A ideia, diz Cappelli, seria recrutar novos membros para a organização extremista.