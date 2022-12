Roberto Jefferson vira réu por atirar e jogar granada contra policiais

O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) virou réu por por tentativa de homicídio no ataque que ele promoveu contra policiais federais que cumpriam ordem de prisão na casa do político. A denúncia do Ministério Público Federal foi aceita, nesta sexta-feira, 9, pela Justiça Federal. Ele também responderá por outros crimes cometidos naquele dia.

A juíza Abby Ilharco Magalhães, da 1ª Vara Federal de Três Rios, escreveu na decisão que houve risco de morte nas ações do ex-deputado contra os policiais. "(...) Houve por parte do investigado ao menos a assunção do risco de resultado morte, caracterizando-se assim a modalidade dolosa para fins de delimitação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri".

Abby ainda apontou que "(...) indicativos suficientes de autoria emergem da situação de flagrância, narrada nos depoimentos dos policiais federais que efetivaram as diligências, além da manifestação do próprio acusado em sede inquisitorial."

Roberto Jefferson vai responder por 4 tentativas de homicídio; crime de resistência qualificada; crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e munição de uso permitido e restrito (dois crimes condensados em um só) e posse de três granadas adulteradas.

A denúncia inclui um trecho em que cita a prisão em flagrante contra Jefferson e expõe que o político “tentou matar” quatro policiais durante a operação. "Consta nos autos ter sido preso em flagrante, no dia 23 de outubro de 2022, por volta das 19h15, em sua residência localizada em Comendador Levy Gasparian-RJ, o ora denunciado Roberto Jefferson, porque, dolosamente e consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tentou matar 4 Policiais Federais, com emprego de explosivo e de meio de que resultou perigo comum", diz o texto.

O MPF cita outros qualificadores do suposto crime. A denúncia do Ministério Público foi assinada pelos procuradores da República Charles Stevan da Mota Pessoa e Vanessa Seguezzi e traz outros crimes cometidos por Jefferson.

"Usou como meio recurso que dificultou a defesa de autoridade e agentes no exercício da função descritos no artigo 144 da Constituição Federal e com emprego de arma de fogo de uso restrito, cujos resultados (mortes) não se consumaram por circunstâncias alheias à sua vontade", diz trecho da denúncia.



