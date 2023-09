Jade Romero, vice-governadora do Ceará, deixa Marrocos após terremoto

Ela viaja acompanhada do chefe de gabinete. Voltarão para o Brasil a secretária da Ciência e Tecnologia, Sandra Monteiro, e o reitor da Universidade Regional do Cariri (Urca). Ao todo foram seis pessoas na comitiva para o Marrocos.

A vice-governadora do Estado do Ceará, Jade Romero (MDB) deixou o Marrocos após estar presente em terremoto de magnitude 6,8 em Marrakech na última sexta-feira, 8 . Ela seguirá para Madri, capital da Espanha, onde participará de agenda sobre iniciativas de monitoramento de casos de violência de gênero.

Jade Romero e a comitiva cearense viajaram ao Marrocos para participarem da X Conferência Internacional de Geoparques, da Unesco, em Marrakesh. Após o terremoto, o evento foi cancelado. Ela publicou um vídeo em meio à situação.



“Nós presenciamos centenas de famílias desabrigadas nas ruas, monumentos que viraram ruínas. Enfim, é um momento difícil, no qual eu lamento profundamente e deixo também minha consternação, minha força, toda nossa fé pra que esse povo possa superar mais esse desafio”, disse.

Terremoto no Marrocos deixa mais de 2.000 mortos

De acordo com a última atualização do governo marroquino, a tragédia já conta com mais de duas mil mortes, e mais de 1.400 pessoas estão gravemente feridas segundo o Ministério do Interior do país.

A estimativa é de que haja 300 mil pessoas afetadas pelo sismo em Marrakech, isto é, um terço da população da cidade do Marrocos.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o tremor de terra foi registrado a 18,5 quilômetros de profundidade.

O terremoto foi registrado às 23h locais, 20h em Brasília na noite da última sexta-feira, 8. Ele aconteceu a 72 km de Marrakech.