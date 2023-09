Neymar participa de chá-revelação de filho de deputado Nikolas Ferreira

O jogador Neymar Jr. participou do chá revelação do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) neste domingo, 10. Coube a Neymar anunciar o sexo do bebê. "Então, irmão, parabéns, você vai ser papai de uma menina", disse o jogador, mostrando a tela de um notebook com as palavras "é uma menina" e a imagem de um laço rosa.

O jogador aparece com o uniforme do Brasil e, aparentemente, estava na concentração onde a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Peru na terça-feira, 12, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. No embate contra a Bolívia na última quarta-feira, 6, também pelas eliminatórias, Neymar se tornou o maior artilheiro da seleção em jogos oficiais, com 79 gols.

Neymar contou na gravação que a mulher de Nikolas, a modelo Lívia Bergamim Orletti, foi a responsável por organizar a surpresa. "Nikolas, meu parceiro, recentemente você sabe que eu fui pai de uma menina, e eu sei que você me ama, que você gosta muito de mim, e a Lívia sabe disso. E ela que preparou para eu falar, sem saber o sexo, e pediu para eu revelar", disse.