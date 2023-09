O número de agrotóxicos atingiu recorde quando Ricardo Salles era ministro do Meio Ambiente; veja vídeo do momento em que o deputado é questionado

O deputado federal e ex-ministro de Meio Ambiente do Governo Bolsonaro, Ricardo Salles (PL), foi gravado saindo de um hortifrúti carregando alimentos e foi abordado por uma pessoa que o questionou por estar comprando produtos orgânicos.

Assista ao vídeo do momento em que Salles é questionado em mercado

"Passou a boiada e agora veio comprar orgânico? Legal. O cara come orgânico, mas quer enfiar agrotóxico no rabo do povo", disse o homem que grava o vídeo a Salles. O parlamentar não reagiu e deixou o local sem responder as provocações.