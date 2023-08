Eduardo Bolsonaro lança calendário com foto do pai mostrando cicatriz da facada

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) divulgou o lançamento de um calendário de 2024 com fotos de Jair Bolsonaro (PL) nas redes sociais. Na capa, há a imagem do ex-presidente sem camisa, mostrando a cicatriz no abdômen, gerada por causa do atentado à faca que ele sofreu em Juiz de Fora (MG), durante a campanha eleitoral de 2018. Em vídeo publicado no Instagram no domingo, 13, o deputado afirmou que as imagens expressam a "trajetória vitoriosa" do ex-chefe do Executivo.

Na sexta-feira, 11, aliados de Bolsonaro foram alvos de uma operação da Polícia Federal (PF), que faz parte da investigação sobre esquema de venda ilegal de joias e outros objetos de valor recebidos em viagens oficiais da Presidência.

A foto principal de Bolsonaro no material é a mesma publicada nas redes sociais do ex-presidente em 30 de junho, dia em que ficou inelegível por oito anos após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O calendário também tem registros do ex-chefe do Executivo desde quando ocupou o primeiro cargo eletivo em 1989, como vereador do Rio de Janeiro.