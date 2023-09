Promotoria em MT quer pena maior para bolsonarista que matou petista a facadas

O Ministério Público de Mato Grosso entrou com recurso contra a decisão que condenou a 14 anos de prisão o jovem Rafael Silva de Oliveira, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, pelo assassinato a facadas de Benedito Cardoso dos Santos, apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Promotoria vai questionar a dosimetria da pena imposta a Oliveira, arbitrada pelo juiz Daniel de Sousa Campos, da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte, no último dia 24.

O recurso foi impetrado no último dia 29, cinco dias após Rafael Silva de Oliveira ser considerado culpado pelo júri de Porto Alegre do Norte. Na ocasião, ele foi sentenciado por homicídio triplamente qualificado: por motivo fútil; com emprego meio cruel; e à emboscada.

O crime ocorreu em setembro de 2022, em meio à campanha eleitoral. Segundo o MP, Rafael matou Benedito a facadas e com um golpe de machado em uma chácara chamada 'Sítio Cabeceira', em Confresa, no interior no Estado.