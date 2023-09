Políticos do Nordeste se movimentam para emplacar cearense no STJ

São apontados como simpatizantes da indicação de Teodoro nos altos escalões de Brasília o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), o senador Jaques Wagner (BA), líder do PT no Senado, além do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Políticos nordestinos se articulam em defesa da nomeação do desembargador cearense Teodoro Silva Santos para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) . Ele é um dos quatro nomes na disputa por duas vagas. A escolha será do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

Teodoro é o único dos quatro nomes que não é do Sudeste, corte onde quase metade da composição (14 de 30 membros) são sudestinos. As opções de Lula são:

Carlos Von Adamek (SP)

José Afranio Vilela (MG)

Elton Leme (RJ)

Teodoro Silva (CE)

TEODORO Silva Santos, desembargador do TJCE Crédito: TJCE/Divulgação

No último dia 29, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), reuniu-se com Lula no Palácio da Alvorada e defendeu a escolha do desembargador mineiro Afrânio Vilela. A informação é da Folha de S.Paulo. Alcolumbre e Jaques Wagner também estavam presentes.

No último dia 23 de agosto, o STJ quatro nomes a ser enviada a Lula. A partir dela, o petista deve nomear dois nomes para preencher as vagas reservadas a desembargadores dos tribunais estaduais e federais.

Durante a definição da lista, Von Adamek foi o mais votado. Ele conta com o apoio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli. Afrânio Vilela e Elton Leme entraram na segunda rodada da votação. Teodoro entrou na terceira rodada (realizada porque os candidatos não haviam atingido antes o número mínimo de votos).

As duas vagas no STJ reservadas a desembargadores foram abertas devido à aposentadoria do ministro Jorge Mussi e à morte do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Para essas vagas, 57 juízes se candidataram para as cadeiras.