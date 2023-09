"Foi uma demonstração de carinho de todos", diz prefeito que se jogou na plateia e caiu no chão

Prefeito de Senador Pompeu (CE), Maurício Pinheiro (PDT) não nega que tenha se empolgado ao se jogar nos braços da plateia durante show de aniversário da cidade e dar de cara no chão, no último domingo, 3.

O prefeito, contudo, não se abala. Mais de 24 horas após o episódio que o lançou no mundo dos hits de internet, ele avalia que tudo ali estava dentro do script.

Como exemplo, cita o incremento na qualidade da educação de Senador Pompeu, hoje entre as 20 melhores do estado, conforme o prefeito.



O salto no vazio, portanto, seria uma forma que a população encontrou de retribuir. “Isso foi uma demonstração de carinho de todos que estavam na festa. Não tenho que me arrepender de nada. É uma coisa que ficou marcante. Quem me conhece sabe que eu sou natural”, responde o chefe do Executivo.



Sem dizer se repetiria a presepada, Maurição agradece ao morador do município. E, mais uma vez, justifica o excesso na festa de aniversário.