Eudoro Santana diz que governo Camilo discutiu a retirada do mausoléu Castelo Branco

Embora tenha sido estudado, projeto não foi executado no governo de Camilo Santana, conforme Eudoro, presidente do PSB Ceará

A retirada do mausoléu Castelo Branco, que homenageia o primeiro presidente da ditadura militar, do Palácio da Abolição chegou a ser estudada durante a gestão de Camilo Santana (PT) no Governo do Estado (de 2015 a 2022). Eudoro Santana, presidente do PSB Ceará e pai de Camilo, atual ministro da Educação, afirma que é preciso explicar para a população que não se trata de "destruir" a obra, mas do fato político de homenagear um representante da ditadura.



Entidades cearenses apoiam a retirada do mausoléu de Castelo Branco do Palácio da Abolição

"Estou do lado do Elmano, acho que ele foi corajoso. Acho que ele vai refletir sobre como será feito sem querer destruir a História porque a História não se destrói", afirmou Eudoro, que foi preso e torturado durante o período antidemocrático, nesta segunda-feira, 4, no episódio #251 do Jogo Político do O POVO.