TCE aprova parecer das contas de Camilo e Izolda, mas faz ressalvas e 55 recomendações

Avaliação diz respeito ao ano de 2022 e envolve as gestões de Camilo Santana, de janeiro a março, e de Izolda Cela, de abril a dezembro

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) aprovou nesta terça-feira, 5, o parecer prévio sobre as contas do Governo do Ceará de 2022, nas gestões de Camilo Santana (PT), de janeiro a março, e Izolda Cela (sem partido), de abril a dezembro.

Houve ainda 55 recomendações, 44 do relator, 8 da conselheira Soraya Victor, 2 do conselheiro Edilberto Pontes e 1 do conselheiro Rholden Botelho.

No ano passado, o parecer prévio das contas do governo Camilo Santana referentes a 2021, form aprovadas no TCE em cenário bem mais dividido, por 4 votos a 3.

O TCE emite parecer prévio, já que as contas dos governadores é julgada pela Assembleia Legislativa.