Em 2022, base e oposição se uniram para barrar retirada do Mausoléu Castelo Branco

O anúncio feito pelo governador Elmano de Freitas (PT) de retirar o Mausoléu de Castelo Branco do Palácio da Abolição, em Fortaleza, tem gerado forte repercussão. Entretanto, essa polêmica não é de hoje e a ideia de dar uma nova destinação ao espaço até já contou com a ajuda do governo para ser barrada. No dia 3 de maio de 2022, o deputado estadual Renato Roseno (Psol) havia encaminhado à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) um requerimento solicitando que a estrutura fosse desvinculada da sede do Governo. Entretanto, dois dias depois, o pedido foi negado pela base da então governadora Izolda Cela (sem partido) e por parlamentares da oposição bolsonarista. Roseno classificou a postura dos governistas como "inacreditável". "O que mais nos estranhou não foram nem as críticas dos bolsonaristas. Essa gente não tem o menor compromisso com a democracia e os direitos humanos. O que mais surpreendeu foi a rejeição quase unânime da base governista presente à votação a uma iniciativa que não era nem mesmo um projeto de lei. Ou seja, não modificaria de pronto a nomenclatura do equipamento", disse na época.

“O Palácio da Abolição não ficará com mausoléu de quem apoiou a ditadura”, disparou durante a cerimônia intitulada “Agosto de Memória e Verdade: 44 anos de Anistia”, realizada na sede do Governo do Estado.