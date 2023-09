No Ceará, prefeito se empolga em festa e se joga na plateia, mas dá de cara com o chão

O prefeito de Senador Pompeu (CE), Antônio Maurício Pinheiro (PDT), se jogou de um palco em direção à plateia durante momento de empolgação em um show, mas acabou caindo no chão após não receber suporte do público. O chefe do Executivo municipal participava da festa de comemoração dos 127 anos de emancipação política da cidade, que ocorreu neste domingo, 3.

Nas próprias redes sociais, Maurício Pinheiro republicou o vídeo em uma postagem rápida. Os seguidores comentaram o ocorrido em outra publicação do prefeito sobre a festa. "Pulou do lado da oposição", disse um usuário. "Prefeito está assistindo a muito show do Slipknot", afirmou outro, citando que Antônio Maurício Pinheiro se inspirou na prática do músico DJ Starscream, integrante da banda norte-americana, de saltar em direção ao público.

A prefeitura agradeceu aos cidadãos nas redes sociais pela comemoração dos 127 anos. "Parabenizamos todos os cidadãos de Senador Pompeu por contribuírem para o crescimento e o desenvolvimento desta cidade ao longo de todas essas décadas", afirmou. O salto do prefeito, entretanto, não foi mencionado.