Mausoléu de Pelé é aberto ao público em Santos

Os fãs puderam visitar pela primeira vez, nesta segunda-feira (15), o mausoléu de Pelé, falecido em dezembro do ano passado, que foi aberto ao público em Santos.

Duas estátuas douradas em tamanho real do Rei do futebol receberam os primeiros visitantes que chegaram ao local no Memorial Necrópole Ecumênica, o cemitério vertical mais alto do mundo, segundo o Guinness, onde também estão sepultados o pai, o irmão e uma filha de Pelé.

Um corredor no primeiro dos 14 andares do edifício, decorado com imagens icônicas do eterno camisa 10, leva a uma sala de 200 m² onde descansa o melhor jogador de todos os tempos e único tricampeão mundial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ainda sentimos muita dor, muita saudade, mas também muito orgulho, muita alegria por todo esse carinho e reverência que ele vem recebendo", disse a jornalistas no local Edinho, um de seus seis filhos ainda vivos.

"Mais um momento marcante para nós da família e mais um impulso na eternização do nosso Rei", acrescentou.

Pelé, que faleceu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, por complicações de um câncer de cólon, descansa em uma sepultura dourada, com uma cruz na parte superior e duas placas nas laterais que recriam o milésimo gol e a icônica comemoração com o soco no ar.

As paredes da sala, que tem a atmosfera de um estádio, exibem imagens de torcedores em uma arquibancada e o chão coberto com grama sintética recria um campo de futebol. Nos cantos, as únicas três camisas que o Rei defendeu na carreira: a do Santos (1956-74), a da Seleção Brasileira e a do New York Cosmos, onde se aposentou em 1977.

"É um local bastante rico em detalhes, feito com todo apreço para a homenagem que o rei merece", disse à AFP Paulo Campos, gerente do luxuoso cemitério, que fica a menos de um quilômetro da Vila Belmiro, onde Pelé brilhou pelo 'Peixe'.

Espera-se que o local se torne um ponto turístico de Santos, embora no momento esteja permitida a entrada de apenas 60 pessoas por dia, sob inscrição prévia no site do cemitério.

O número de visitantes, que esgotaram os ingressos na inauguração, pode ser ampliado no futuro.

"O que mais me emocionou foi vê-lo cercado por estas fotografias, o povo brasileiro o abraçando, porque Pelé é eterno", disse à AFP Cosmo Damião Freitas Cid, de 68 anos.

Cosmo, fundador da Torcida Jovem do Santos, foi o primeiro visitante a entrar no mausoléu, junto com outros torcedores ilustres.

Mais tarde, as portas se abriram oficialmente para a entrada do público. O local também conta com um museu de carros antigos, entre eles o Mercedes Benz S-280 dado de presente pela montadora alemã ao Rei em 1974, em comemoração pelo milésimo gol.

Ronaldo Rodrigues, um microempresário de 44 anos, e sua esposa, Erika Taboaisa Pereira, de 42, foram as primeiras pessoas do público em geral a conhecerem o local.

"Superou as expectativas porque é um lugar muito bonito, muito bem cuidado e bem preservado", disse Ronaldo, que se tornou torcedor do Santos pelas histórias que seu pai e seu avô contavam sobre Pelé.

"Minha expectativa é que muitos turistas venham visitar e tenham um pouco dessa historia do Pelé, do que o Pelé representou para Santos e para o Brasil", acrescentou o torcedor.

raa/app/cb/mvv