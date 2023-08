Piso da enfermagem: portaria é publicada pelo ministério, com dinheiro para pagamento começar

Orlanda Soares de Castro é enfermeira Crédito: Fernanda Barros

Os recursos para pagar o piso salarial da enfermagem estão definidos em portaria publicada nesta quarta-feira, 16 de agosto (16/08), pelo Ministério da Saúde. A portaria GM/MS 1.135, de 16 de agosto de 2023, estabelece critérios e procedimentos para a União repassar o dinheiro e complementar o pagamento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. Os recursos são para o pagamento no ano de 2023. Veja a íntegra da portaria aqui: Clique aqui para baixar o PDF. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O primeiro repasse deve ocorrer até 21 de agosto, conforme informou o ministério.

Para o Governo do Ceará, o valor será de R$ 16.186.450. Para Fortaleza, o repasse será de R$ 33.926.317. Nesta quarta-feira, ao O POVO, o prefeito José Sarto (PDT) havia confirmado que o piso será pago. Confira os valores do piso: Enfermeiros: R$ 4.750,00

Técnicos de enfermagem: R$ 3.325,00

Auxiliares de enfermagem e parteiras: R$ 2.375,00 Os profissionais (federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal) irão receber nove parcelas em 2023, com valores retroativos a maio e o 13º salário. Para o pagamento do piso, o governo federal destinará R$ 7,3 bilhões. No início de agosto, foram pagos aos servidores federais da categoria de enfermagem os valores complementares dos meses de maio e junho e a parcela de julho. A pasta informou que as demais parcelas serão pagas até dezembro, bem como o 13º salário. Entenda Em maio, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou o pagamento do piso nacional da enfermagem após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sancionado a abertura de crédito especial de R$ 7,3 bilhões para o pagamento do piso. Até então, o novo piso nacional, definido pela Lei nº 14.434, estava suspenso, desde setembro de 2022, por decisão do próprio Barroso, até que os entes públicos e privados da área da saúde esclarecessem o impacto financeiro. Segundo os estados, o impacto nas contas locais é de R$ 10,5 bilhões e não há recursos para suplementar o pagamento.