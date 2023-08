Ceará já perdeu R$ 1,2 bilhão neste ano com redução de imposto, diz secretário

O Ceará já perdeu R$ 1,2 bilhão em arrecadação, neste ano, com os segmentos que tiveram redução de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS): combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.

A informação é do secretário da Fazenda do Estado do Ceará, Fabrízio Gomes, em almoço na Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-CE).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A gente tem sofrido bastante com a queda que começou ainda no ano passado. Mas, posso garantir que hoje o Estado do Ceará tem as Finanças equilibradas."

Ele lembra esta diminuição tem um impacto muito grande na política de investimento e na política de custeio.

Sobre a reforma tributária, Fabrízio afirma que não traz preocupação para o Ceará.

"O que temos que ter é atenção, tanto o setor público quanto o privado. Estamos formando um grupo de trabalho, para estar à frente nesse processo para que a gente possa colher para o Estado do Ceará tanto para o setor público como para o setor privado é melhores condições para que a gente possa crescer e se desenvolver.