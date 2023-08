O POVO News: entenda por que Faustão não furou fila de transplante de coração

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta segunda-feira, 28. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a investigação da Polícia Federal (PF) no celular do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Frederick Wassef. Uma eventual gravação do ex-presidente, de Fabrício de Queiroz e do senador Flávio Bolsonaro tem sido motivo de preocupação dos envolvidos na trama.

Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha o novo depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid à Polícia Federal (PF), nesta segunda-feira, 28. O militar será questionado no bojo da investigação sobre a invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça para a inserção de mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.