Membros do PT-PE se opõem à orientação da sigla e decidem apoiar Raquel Lyra

Membros do Partido Verde (PV), classificou como precipitada a decisão do PT de adotar uma postura antes de se reunir com a Federação Brasil da Esperança, composta pelas duas legendas e o PCdoB.

Durante reunião da executiva estadual do PT em Pernambuco, realizada nesta terça-feira, 1°, membros da legenda decidiram se opor ao governo de Raquel Lyra (PSDB), atual governadora da cidade. No entanto, outros integrantes do partido decidiram contrariar a decisão unânime da sigla e afirmaram que continuarão ao lado de Raquel.

Os gestores das cidades de Águas Belas, Luiz Aroldo Rezende, e de Serra Talhada, Márcia Conrado, que apoiaram a chefe do Executivo estadual desde o segundo turno, optaram por desobedecer a orientação do partido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, o prefeito de Águas Belas afirmou que respeita a decisão, contudo, reafirmou a parceria com a governadora. “A governadora tem compromissos assumidos com o povo de Águas Belas, como a conclusão da Adutora do Agreste, a retomada das obras da PE-244, a construção da quadra poliesportiva e de uma nova escola para o povo indígena Fulni-ô”, argumentou.

A chefe do executivo municipal de Serra Talhada e presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), Márcia Conrado, não se pronunciou sobre a decisão. No entanto, pela manhã, em suas redes sociais, publicou uma foto ao lado da governadora com a seguinte legenda: “Serra e Pernambuco juntos mais do que nunca”.

O presidente estadual do PT, Doriel Barros, por sua vez, disse que o diretório, que é o fórum deliberativo, esteve reunido nesta sexta-feira, 4, para o “momento final”, quando a legenda iria analisar a decisão e as eventuais consequências.

Doriel reiterou que o PSDB, partido da governadora, divulgou nesta quinta-feira, 3, uma nota afirmando que não integra a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), todavia seguirá dialogando com o que é de interesse do mandatário. “É o que nós fizemos aqui em Pernambuco, respeitando a institucionalidade", comparou.