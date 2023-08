Dayany apresenta PL para responsabilizar pais pelo uso de cerol em linhas de pipas

A deputada federal Dayany Bittencourt (União-CE) apresentou um Projeto de Lei que prevê responsabilizar os pais de crianças e adolescentes com menores de 18 anos que utilizam cerol em linhas de pipas, papagaios, balões e similares. A proposta tem como objetivo proteger a vida de motociclistas, ciclistas e pedestres de acidentes fatais devido à utilização do equipamento.

O PL pretende penalizar, rigorosamente, as pessoas que comercializam o cerol, bem como punição grave em caso de acidentes fatais ou lesões causadas pelo produto. A proposta também pretende investir em campanhas publicitárias nos meios de comunicação conscientizando crianças, adolescentes e adultos do risco que o cerol pode causar.

Este ano, duas pessoas morreram no Ceará, ao serem atingidas pela linha de cerol; outra pessoa ficou gravemente ferida, no interior do Ceará. “Essa brincadeira, tradicional e que relembra a infância de muitas pessoas é saudável e deve ser preservada, no entanto, nos últimos anos tem se tornado uma prática preocupante, devido ao uso do cerol, que já é proibido! Precisamos adotar medidas mais rigorosas para que casos como os que aconteceram no Ceará, não se repitam,” finaliza.