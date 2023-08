Segurança de Lula estava em grupo golpista no Whatsapp e é exonerado

O tenente-coronel André Luis Cruz Correia, segurança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estava em grupo de whatsapp que defendia golpe de Estado. Um dos membros do grupo era o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A presença de Correia no grupo foi descoberta pela Polícia Federal com a apreensão do celular de Mauro Cid. A informação foi repassada ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que exonerou Correia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da defesa do golpe, os membros do grupo faziam ameaças ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).