Célio defende que PSD tenha candidato mesmo estando no governo, mas admite partido na vice

Ao ser questionado sobre os possíveis pré-candidatos do partido para disputar o pleito municipal em 2024, Célio listou o nome dos deputados Domingos Neto, Luiz Gastão, do ex-vice-governador Domingos Filho e o seu próprio nome.

"Eu defendo, sempre defendi, não é por essa entrada no governo que deixarei de defender que o PSD deve ter candidatura própria", seguiu. "Nomes nós temos, se não for pra concorrer como a cabeça de chapa, por assim dizer, certamente também é possível debater à vice, não há problema nisso. Então, nomes qualificados nós temos, mas essa conversa ainda não entrou na nossa roda de conversa porque nós estávamos passando por esse movimento, por essa transição para ingressar no governo".

Em entrevista à rádio O POVO CBN , na manhã desta quarta-feira, 23, o recém empossado secretário da pasta de Proteção animal, deputado federal Célio Studart (PSD), comentou sobre a entrada do PSD na base do governo e o a articulação da sigla para as eleições municipais de 2024. Studart reiterou que, mesmo atuando como secretário na gestão petista, defende que o PSD lance candidatura própria para concorrer à Prefeitura de Fortaleza. Todavia, também considera a vice-prefeitura como uma possibilidade.

"É natural e é óbvio que a gente compreenda que isso vai passar por um grande debate com o governo do Estado, a partir do momento que nós ingressamos no governo nós não podemos nos tratar sozinhos, temos que nos tratar em grupo. Minha defesa sempre foi essa, mas agora com essa ressalva de que naturalmente a gente tem que compreender para onde vai caminhar o governo do Estado", analisou.

No que se refere aos conflitos entre a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado sobre as eleições de 2024, Célio comentou que a disputa " não é tão grande quanto interpretam os cientistas políticos e analistas".

"Eu não vou me envolver em qualquer animosidade nesse sentido, não creio que ela seja tão grande quanto interpretam os cientistas políticos e analistas", prosseguiu. "Se ela existe no campo da disputa eleitoral pela questão da Prefeitura de Fortaleza, na causa animal, da minha parte, não vai haver".

Célio completa que a decisão do governador Elmano de Freitas (PT) em nomeá-lo para liderar a pasta "é uma demonstração de alguém que não tem, absolutamente, nenhum problema com a gestão Sarto".

"Nós iremos tocar isso juntos, pelo menos na causa animal, eu garanto que não haverá nenhum impedimento e nem poderá haver, é uma causa tão bonita, tão nobre, tão bela. Ela deve estar acima de qualquer questão política nesse sentido", pontuou

Durante a entrevista, Studart detalhou quais as principais ações a serem realizadas como líder da Secretaria de Proteção Animal. Segundo ele, o chefe do Executivo estadual assegurou que a pasta terá recursos suficientes para "tirar do papel" o que ele vem lutando para concretizar a uma década.