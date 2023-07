Célio diz que "encara desafio" de comandar nova secretaria se "orçamento for compatível"

Além do cargo no primeiro escalão, o projeto enviado à Alece pelo governador Elmano de Freitas (PT) instala três novas secretarias executivas e cria outros 56 postos

O deputado federal Célio Studart (PSD) afirmou que “encara o desafio” de assumir a Secretaria de Proteção Animal, proposta aprovada na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na última sexta-feira, 14. Contudo, Studart reitera que aceitação para o comando da pasta depende do orçamento que será disponibilizado pelo Governo do Estado.

“O governador ainda vai traçar o organograma da secretaria e o orçamento para o trabalho, só então deve haver o convite oficial. Eu não me importo muito com a quantidade de cargos, mas preciso de um orçamento. O cavalo só vai sair da rua se eu tiver pra onde levar; o cachorro também só vai ser atendido se eu tiver como cuidar”, disse ao O POVO nesta quinta-feira, 20.

Ele acrescentou que o convite ainda não foi oficializado, mas que o diálogo com o partido a qual integra ocorre a algum tempo.

“O convite ainda não foi oficializado, mas as conversas com o partido já estão ocorrendo há um bom tempo. Acredito que o convite seja oficializado depois do decreto de criação da secretaria. “Se o orçamento for compatível com o que acreditamos que seja necessário para o estado, nós devemos encarar, sim, este desafio”, explicou.

A intenção do governo do Estado é oficializar a entrada do PSD na base da gestão petista.

Além do cargo no primeiro escalão, o projeto enviado à Alece pelo governador Elmano de Freitas (PT), instala três novas secretarias executivas: de Proteção e Bem-Estar Animal, de Infraestrutura e Equipamentos e de Planejamento e Gestão Interna. Além disso, outros 56 cargos de provimento em comissão também foram determinados.

As funções da nova secretaria consistem em promover o fortalecimento da assistência médico veterinária em Fortaleza e no interior do Estado a animais de pequeno e grande porte. Para além disso, a pasta prevê a construção, operação e gestão de estruturas, equipamentos e profissionais capacitados.



Nesta quarta, o governador Elmano de Freitas não confirmou a escolha de Célio, mas teceu série de elogios ao parlamentar. “Evidentemente que o Célio tem um perfil, uma história na função desta pauta. Ele é certamente a figura pública mais destacada no Estado do Ceará na causa animal”, disse Elmano, durante participação em evento do Banco do Nordeste (BNB) que concedeu homenagem ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

com informações do correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage