O POVO News: líder do grupo Wagner morre em queda de avião na Rússia

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 23. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a morte do líder do grupo Wagner, Ievgeni Prigozhin. Um vídeo compartilhado em canais do Telegram mostra o suposto momento em que o avião onde estava líder do grupo Wagner cai em Tver, na Rússia.





Assista ao vivo:

A edição comenta ainda sobre o retorno da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos golpistas do 8 de janeiro. O colegiado votará amanhã requerimento que prevê a quebra de sigilos da deputada federal, Carla Zambelli (PL-SP).