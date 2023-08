Veja quanto ganham os governadores brasileiros; Ceará tem o 2° menor salário

A diferença entre as quantias recebidas em cada unidade ocorre porque os estados têm autonomia para definir as remunerações

Governadores brasileiros recebem salários que variam entre R$ 15,9 mil e R$ 42,1 mil. Pernambuco, Sergipe e Minas Gerais têm os governadores recebendo os maiores vencimentos atualmente, enquanto os estados do Maranhão, do Ceará e do Rio de Janeiro têm os gestores que recebem os menores valores, respectivamente. A diferença entre as quantias recebidas em cada unidade ocorre porque os estados têm autonomia para defini-las.

Levantamento feito pelo Estadão mostra que a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), é quem recebe o maior salário. Embora o vencimento de governadores em Pernambuco seja de R$ 22 mil, a gestora, que é procuradora do estado, opta por receber o valor pago à categoria e ganha R$ 42,1 mil. Já o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), recebe R$ 41,6 mil. Terceiro na lista, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, recebe R$ 37,5 mil.

Entre os que recebem menos, Carlos Brandão (MA) recebe R$ 15,9 mil; Elmano de Freitas (CE) ganha pouco mais de R$ 20 mil e Cláudio Castro (RJ) tem vencimento de R$ 21,8 mil.