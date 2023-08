Reunião do Cidadania é marcada por bate-boca e palavrões: 'Vagabundo', 'picareta' Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

Membros do partido Cidadania trocaram xingamentos e palavrões durante reunião realizada no último sábado, 19. O bate-boca começou após a maioria defender a inserção da sigla na base de apoio ao governo Lula (PT) no Congresso.

pic.twitter.com/4wrHT7qKFl

— Jogo Político (@jogopolitico) August 21, 2023 A situação se agravou após o presidente da sigla, o ex-deputado federal Roberto Freire, de 81 anos, discordar da postura pró-governo. Os integrantes da Comissão Executiva Nacional da sigla questionam o comando de Freire, uma vez que parte dos membros classifica Freire como uma pessoa “explosiva”. Mais informações ao vivo: Em videoconferência, realizada no sábado, Roberto gritou com membros do Diretório Nacional e Regional do Cidadania, como o secretário-geral Regis Cavalcanti, e Nonato Bandeira, líder do diretório na Paraíba. A reunião foi gravada pelo Zoom e foi vazada na Internet. O partido é um aliado do antigo Partido Comunista Brasileiro (PCB), fundado em 1922, sob influência da Revolução Russa e da Internacional Comunista. Popularmente conhecido como “partidão” na esquerda, acolheu diversas correntes de comunistas ao longo de sua trajetória. Em 1989, na primeira eleição direta para chefe do Executivo pós-ditadura militar, lançou Roberto Freire como candidato e recebeu 1,14% dos votos nas urnas.

Posteriormente, no ano de 1992, uma vertente do partidão criou o Partido Popular Socialista (PPS). Em 2019, o PPS tornou-se o atual Cidadania. O antigo PCB continua existindo com a colaboração de antigos militantes e tem site na internet, no entanto, não recebe tanto destaque como o Cidadania, que protagonizou a discussão no fim de semana. A decisão da maioria dos membros da Comissão irritou Roberto Freire, que é contra a adesão. O presidente do partido defende que a sigla amplie a federação PSDB-Cidadania, com uma aliança entre os partidos Podemos e MDB. A proposta foi rejeitada. Durante as eleições de 2022, o Cidadania elegeu na Federação com o PSDB apenas 18 parlamentares, nos quais cinco são, de fato, filiados à sigla.

No início da videochamada, Roberto mandou o secretário-geral do partido, Regis

Cavalcanti, calar a boca. “Você não está dirigindo a reunião. Eu estou abrindo essa discussão. […] Portanto, cale-se. Espere os outros falarem”, gritou. O vice-presidente do partido, Daniel Coelho, também ofendeu o secretário, que foi chamado de “picareta e cínico”. Regis rebateu a ofensa, chamando-o de “cachorro”. Em um dado momento da reunião, o presidente do Cidadania discute com Nonato Bandeira, que afirmou que Roberto havia conseguido “destruir um dos maiores partidos do Brasil”.