Prefeita de Jati, Mônica Mariano, deixa o PSD e se filia ao PT nesta sexta, 18

Evento contará com a participação de lideranças do partido como o deputado federal José Guimarães (PT)

“Olá, minhas amigas e meus amigos. Estou passando aqui para convidar todos vocês para celebrar comigo este momento muito especial: a minha filiação ao PT - Partido dos Trabalhadores, o partido do nosso presidente Lula e de muitos amigos, como o governador Elmano e o ministro Camilo Santana”, escreveu nas redes sociais.

Mônica Mariano, prefeita de Jati, cidade a 445.86 km de Fortaleza, irá se filiar ao PT nesta sexta-feira, 18. Ela foi eleita em 2020, pelo PSD, com 71,39% dos votos. O evento acontecerá às 17 horas no clube Grêmio Jatiense.

Ela confirma que o evento terá a participação do Secretário Estadual de Agricultura, Moisés Braz, e do líder do Governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães (PT), além de outras lideranças.

Além de Mônica, outros três gestores municipais do Ceará migraram para o PT nos últimos meses. São eles; Cícero Figueiredo, ex-PDT, prefeito de Milagres; Flávio Teixeira Filho, ex-PTB, prefeito de Amontada; e Tiago Ribeiro, ex-Cidadania, prefeito de Cascavel.