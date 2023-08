"Nosso desejo é de caminhar com o PT no maior número de cidades no Ceará", diz Cid Gomes

Hoje no comando do PDT no estado, Cid Gomes reiterou que é um "otimista e vou defender até o limite a possibilidade de a gente se reagrupar", referindo-se a PT e PDT na capital cearense

Em visita à sede do PT nesta segunda-feira, 14, o senador Cid Gomes (PDT) afirmou que seu desejo é “de caminhar junto com o PT no maior número de cidades possíveis no Ceará” nas eleições do ano que vem.



“O que desejo é simbolicamente deixar pública a nossa disposição de fazer aliança agora nas eleições municipais, respeitando naturalmente as características de cada município, que às vezes tem disputas que são anteriores a essa relação”, declarou Cid.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hoje no comando do PDT no estado, o parlamentar reiterou que é um “otimista e vou defender até o limite a possibilidade de a gente se reagrupar”, mas que, “se a gente for depender só dos diretórios municipais do PT e do PDT, é muito pouco provável que a gente caminhe juntos”.