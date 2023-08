RC diz que ação de facções demanda resposta efetiva; Elmano garante reação à altura

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), afirmou nesta quinta-feira, 10, que os ações de facções criminosas que dominam os bairros Pirambu e Carlito Pamplona, no lado oeste da capital cearense, precisam de uma resposta efetiva do Governo do Estado, e que medo e terror “fazem parte da realidade das nossas comunidades cearenses”.

“Mais uma trágica demonstração do grave e progressivo domínio dos nossos territórios pelas facções! Medo e terror fazem, infelizmente e cada vez mais, parte da realidade das nossas comunidades cearenses. É necessário que haja uma resposta responsável, contundente, ágil e efetiva do Governo do Estado”, disse em suas redes sociais.

Roberto Cláudio frisa que toda a situação das facções demanda um comprometimento real por parte do Governo do Estado. “O sofrimento e a ansiedade da nossa gente, em virtude do poder crescente e ameaçador das facções, demanda um comprometimento real e consequente por parte do Governo do Estado do Ceará!”, completou.

O governador cearense Elmano de Freitas (PT), que cumpre agenda em Brasília, também se manifestou pelas redes sociais. Ele afirmou que quaisquer ataques criminosos não serão tolerados e serão respondidos à altura.

“Prisões foram efetuadas e já temos outras pessoas identificadas pela inteligência das nossas forças de segurança, além da apreensão de armas e munições. Quaisquer ataques criminosos não serão tolerados e serão respondidos à altura”, disse.