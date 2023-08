Elmano se reúne com Roberto Pessoa e receberá prefeitos do Crajubar e Maranguape

Governador do Ceará vem dando sequência à sua agenda de se reunir com todos os prefeitos do Ceará até o fim do mês de agosto

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), dando continuidade em sua agenda do mês de agosto de reuniões com prefeitos e prefeitas do Estado, esteve reunido nesta segunda-feira, 7, no Palácio da Abolição, com o Roberto Pessoa (União Brasil), comandante do município de Maracanaú.

Elmano iniciou a reunião com prefeitos na semana passada, quando esteve pela primeira vez com José Sarto (PDT) para encontro. Na oportunidade, Roberto Pessoa estava em Brasília. Em sua audiência com o prefeito de Maracanaú, foi realizado um encontro institucional para tratar das demandas e assuntos da cidade, como a geração de emprego no distrito industrial.

O assessor de assuntos municipais do Governo do Ceará, ex-deputado Artur Bruno (PT), confirmou no podcast Jogo Político, do O POVO, que nesta terça-feira, 8, Elmano irá receber mais quatro prefeitos.

Serão eles: os do Crajubar, Zé Ailton (PT), prefeito do Crato, Glêdson Bezerra (Podemos), Juazeiro do Norte, e Guilherme Saraiva, de Barbalha. Além de Átila Câmara (Solidariedade), prefeito de Maranguape.



"O governador vai abrindo a sua agenda dando prioridade a receber os prefeitos com suas demandas, para ações e obras que ainda não começaram, são projetos de parceria. O governador vai tentar, a agenda dele é muito carregada, receber todos os prefeitos e prefeitas até o final do mês de agosto", disse Artur Bruno.