Larissa defende que PT não tenha "mesma cara" em Fortaleza e diz que aceita ser candidata

Entrevistada desta segunda-feira, 3, pelo podcast Jogo Político, do O POVO, a deputada estadual Larissa Gaspar (PT) disse defender que o PT tenha candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza em 2024 por se tratar de uma "conjuntura muito favorável", com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Presidência e Elmano de Freitas no Governo do Ceará.

Questionada sobre se entende que a deputada federal Luizianne Lins (PT) deve novamente representar a agremiação na disputa, como em 2004, 2008, quando venceu, e 2016 e 2020, quando perdeu, ela respondeu que o PT não deve ter sempre a mesma cara, mas se "oxigenar". Larissa se colocou como pré-candidata.

Confira a entrevista de Larissa Gaspar:

"Entendo que o PT tem muitos quadros com condição de se colocar para disputar a Prefeitura. Entendo também que o partido precisa oxigenar esses quadros, precisa dar oportunidade para que novas pessoas venham, para que a cara do PT não seja a mesma, para que o PT possa mostrar também que tem outro conjunto de filiados, de militantes partidários, com capacidade de contribuir", afirmou a parlamentar.

Ao lado de Luizianne, Larissa é uma das cotadas no PT para a disputa. Afora as duas deputadas, são lembrados os nomes do deputado estadual Guilherme Sampaio, suplente em exercício na Assembleia Legislativa do Ceará, e o da senadora Augusta Brito (PT), que ocupa lugar do ministro da Educação Camilo Santana no Congresso Nacional. Camilo é senador licenciado.

Larissa Gaspar afirmou que está "à disposição do partido para cumprir as missões que me forem dadas". "Se o partido entender que devo ser, eu serei com muito orgulho e muita disposição para construir um projeto político que seja bom para o nosso povo, que enfrente as desigualdades. Inclusive, independente de a gente ser o nome que vá disputar esse processo, a gente já está fazendo esse diálogo com a população de Fortaleza."

Gestão Sarto é "catastrófica"

Para Larissa, o prefeito José Sarto (PDT) faz em Fortaleza uma "má administração", classificada por ela como "catastrófica". Em resposta ao argumento de que o prefeito seria perseguido, ela responde que o principal "perseguido" é "o povo de Fortaleza". "Se há alguém perseguido é o povo de Fortaleza com essa má gestão do prefeito Sarto", diz Larissa.

A maioria do PDT na Alece, 10 de 13 deputados estaduais, integra a base de Elmano, que se disse "muito satisfeito" com o número.

Em entrevista ao O POVO, o deputado estadual Antônio Henrique (PDT), da ala opositora ao PDT, afirmou que se a cobrança dos pedetistas governistas aos opositores for por coerência em relação ao plano nacional, já que Carlos Lupi é ministro da Previdência de Lula, petistas teriam de apoiar Sarto em Fortaleza, de modo que União, Estado e Município estivessem em sintonia.

Sobre isso, Larissa disse que eles têm "eles têm o direito de pedir, a gente tem o direito de negar".