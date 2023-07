Elmano sobre 2024 em Fortaleza: "Temos excelentes nomes e há nomes que podem vir para o PT"

O governador Elmano de Freitas (PT) avalia que o PT consultará aliados e terá que analisar o desejo de outras siglas do arco de aliança para definir quem será a indicação para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. Segundo o governador, a sigla vai avaliar se há filiados de outras legendas com o desejo de se candidatar, além de considerar os quadros internos do PT e que o nome escolhido pode não estar filiado. "Temos excelentes nomes e há nomes que podem vir para o PT", destacou em entrevista ao O POVO nesta terça, 25.

Ele disse que o PT quer ter aliados no pleito, e citou tanto o PSB como o PCdoB, que mantêm, neste último caso, federação com o PT e o PV. Entre os quadros já do PT, Elmano cita os nomes da deputada federal e ex-prefeita da Capital, Luizianne Lins, os deputados estaduais Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, além do ex-deputado e assessor especial para Relação com os Municípios, Arthur Bruno.

“O PT quer ter aliados em 2024, imagina em Fortaleza. Então tem que perguntar aos aliados. A gente não pode ficar só no nosso mundo do PT e tá deixando de ver que tem um partido aliado que tem uma pessoa que tem a pretensão de disputar a Prefeitura de Fortaleza”, afirmou.

Elmano levantou a possibilidade que o candidato petista pode ainda não estar filiado e o nome será uma construção fruto de alianças. A linha segue a tese do deputado federal, e líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT), que, em entrevista ao O POVO News, defendeu a candidatura própria da sigla, mas afirmou que o nome pode ser alguém que hoje não é do quadro petista.

“Tem que ver”, seguiu o governador, “qual a perspectiva de futuro para cada liderança nossa. Isso é muito importante para a pessoa vislumbrar a perspectiva de futuro para o projeto, então nós temos excelentes nomes e há nomes que podem vir para o PT ou não. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer é uma discussão com os aliados”, ressaltou ainda.

“O PT tem quatro, cinco, nomes”, continuou o governador, “que se dizem dispostos para uma disputa, a deputada Luizianne tem disposição, o deputado Guilherme tem disposição, a deputada Larissa tem disposição. Há pessoas que podem estar no PT ou não. O ex-deputado Bruno (Arthur Bruno, atualmente assessor especial do Governo).Então nós temos que ter tranquilidade”, complementou.

O governador foi cauteloso em projetar os caminhos eleitorais em 2024 e disse preciso ter “cuidado” com as lideranças, diante da diversidade de quadros que se dizem dispostos a disputar o pleito. Ele atribuiu ao ministro Camilo Santana (PT) função central na escolha e destacou que a escolha passará por "muita conversa" com o ministro.

“ Não é porque ganhamos a eleição no primeiro turno, que podemos abandonar a unidade, ao contrário temos que ter muita humildade, tem que ter muito cuidado com as nossas lideranças, as pessoas querem ter seu nome colocado à prefeitura de Fortaleza, tem que dialogar, tem que conversar. Tem que ver qual a perspectiva de futuro para cada liderança nossa”, afirmou.