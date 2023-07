Elmano: PT "tem de dialogar muito com Camilo" para escolher candidato em Fortaleza

Elmano atribuiu a Camilo função central na construção do arco de aliança e escolha do nome que disputará a Prefeitura de Fortaleza em 2024

O governador Elmano de Freitas (PT) disse considerar o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), como a maior liderança do Estado, posto "consolidado" após o resultado da eleição de 2022. Camilo foi eleito como senador com 68,68% dos votos válidos e foi o principal fiador da campanha de Elmano na corrida pelo Palácio da Abolição. Em razão disso, o PT precisaria "dialogar muito" com o ex-governador antes de escolher quem vai disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024.

O PT realizou reunião regional no último sábado, 22, para discutir o futuro da sigla e fazer um balança após “ uma mudança política muito importante”, como Elmano se referiu à vitória no primeiro turno. O momento, segundo ele, estabeleceu o ministro Camilo Santana como a “liderança mais forte no Estado”.

“Uma vitória, a meu ver na minha opinião, que estabelece o nosso líder Camilo Santana como a liderança política mais forte do Estado, junto com o nosso presidente Lula. Portanto, o reconhecimento disso implica que o partido tem que dialogar muito com o líder Camilo Santana para ouvir dele o que está pensando obre esses encaminhamentos”, ressaltou.

Elmano atribuiu a Camilo função central na construção do arco de aliança e escolha do nome que disputará a prefeitura de Fortaleza em 2024 sob o guarda-chuva governista. Ele, no entanto, disse ter uma orientação de Camilo para deixar a discussão de 2024 para o ano que vem para focar no desempenho da gestão. O governador descartou uma possível aliança com o PDT em Fortaleza, mas disse ter expectativas de manter o grupo que o apoiou na eleição.



“Eu tenho como nosso líder e, como liderado, tem que ser uma hora sentar com ele e a orientação que nós temos da nossa liderança é que façamos essas conversas em 2024, porque em 2023, nós tivemos uma responsabilidade de ganhar uma eleição no primeiro turno com muita expectativa do nosso povo, com o Lula da Presidência. Então nós temos que nos concentrar em fazer a gestão”, afirmou.