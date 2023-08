Prefeito Sarto almoça com aliados no Mercado Central

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), almoçou nesta sexta-feira, 4, no Mercado Central, acompanhado de aliados como o presidente nacional do PDT, deputado federal André Figueiredo, o deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) e a vereadora Kátia Rodrigues (PDT), além de outras lideranças do partido.

“Almoço hoje no Mercado Central, aqui pertinho do Paço, junto com o deputado federal André Figueiredo, que dedicou emendas parlamentares para execução de melhorias nos mercados públicos de Fortaleza. O deputado estadual Cláudio Pinho e vereadora Kátia Rodrigues e outras lideranças estiveram também conosco”, escreveu em postagem nas redes sociais.

José Sarto e aliados em almoço no Mercado Central Crédito: Divulgação

Sarto ainda andou pelo Mercado Central, visitou estandes e cumprimentou alguns trabalhadores do local. “Aproveitei o momento para conversar com os comerciantes e conhecer a variedade de produtos que só Fortaleza proporciona”, disse.

O prefeito de Fortaleza disse nesta sexta-feira que irá comparecer à reunião do diretório estadual do PDT, convocada pelo senador e presidente interino do partido no Ceará, Cid Gomes (PDT), marcada para o próximo dia 25 de agosto.

“Claro. Se eu fizer parte do diretório, eu irei”, disse durante entrega da requalificação do Posto de Saúde do bairro José Walter. O POVO confirmou, a partir de informações no site do Tribunal Superior Eleitoral, que Sarto faz parte do diretório estadual da legenda.