Etufor garante ar-condicionado ligado em 100% da frota com aparelho a partir desta terça

Dos 1.400 veículos que compõem a frota de Fortaleza, cerca de 780 vão rodar com os aparelhos de climatização em funcionamento

Início de agosto foi o prazo dado como limite pelo prefeito José Sarto (PDT) para o religamento integral do ar-condicionado nos ônibus da Capital. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) garantiu, nesta segunda-feira, 31, que toda a frota que dispõe de ar-condicionado começa a circular com o equipamento ligado a partir desta terça-feira, 1°.

São 784 veículos climatizados circulando por toda a Cidade, o que representa 54% dos mais de 1.400 carros em funcionamento.

De acordo com o vice-presidente da Etufor, Raimundo Rodrigues, a expectativa é que o número de veículos com sistema de ar-condicionado aumente a partir da substituição dos ônibus mais antigos da frota, que hoje têm idade média de oito anos.

“Todo e qualquer veículo novo que entrar no sistema vai ter que vir com ar-condicionado. Hoje, nossa frota [climatizada] é de 780, mas daqui a alguns anos a tendência é a gente estar com 100% dessa frota”, afirma o gestor.

Sistemas passaram por manutenção antes de serem religados

Devido aos mais de três anos que ficaram desligados por causa da pandemia de Covid-19, os aparelhos precisaram passar por uma série de manutenções, feitas em remessa pela Etufor.

Entre março e julho deste ano, pouco mais de 100 veículos tiveram seus dispositivos religados mensalmente. Quando o retorno foi anunciado, apenas 89 ônibus eram climatizados, ou seja, menos de 7% da frota.

Os passageiros podem denunciar veículos que possuem ar-condicionado, mas não estão com eles ligados, por meio do número 156. Segundo a empresa, uma equipe será enviada a campo para verificar o caso.

Confira o acréscimo mês a mês dos aparelhos de ar-condicionado nos ônibus de Fortaleza

Março: 89 veículos climatizados

Abril: 240 veículos climatizados

Maio: 387 veículos climatizados

junho: 518 veículos climatizados

julho: 654 veículos climatizados

agosto: 784 veículos climatizados