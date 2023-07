Lula exalta resultados do Ceará e projeta Camilo como melhor ministro da Educação da história

Presidente destacou aprovações de estudantes do estado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exaltou os resultados obtidos na educação do Ceará, durante evento no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, 31. Lula destacou aprovações de estudantes do estado no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e voltou a reforçar o papel do ministro Camilo Santana (PT), ex-governador do Ceará, para obtenção de indicadores positivos.

“Vocês perceberam que, aqui, o Ceará foi citado muitas vezes. Não sei se é porque as escolas de lá são melhores, se os professores são melhores. O dado concreto é que 40% dos alunos que entram no ITA estudam no Ceará”, declarou durante a sanção da lei que institui o programa Escola em Tempo Integral, do Ministério da Educação (MEC).

O Ceará tem obtido bons resultados no vestibular do ITA ao longo dos últimos anos. Neste mês, foi ventilado que Fortaleza poderá receber uma unidade do Instituto. Atualmente, alunos aprovados no ITA precisam se deslocar para São José dos Campos (SP) para estudar.

Sobre Camilo, Lula reforçou o trabalho do ministro, que foi apontado ainda como o 4° mais bem avaliado por congressistas segundo uma pesquisa recente. “Já falei uma vez que (Fernando) Haddad foi o melhor ministro da Educação que eu tive, agora, pelo que estou vendo, o Haddad precisa se preparar, porque acho que ele pode perder o pódio se você (Camilo) conseguir replicar um pouco disso, que é uma qualidade excepcional do Ceará”.

O presidente manifestou ainda o interesse em criar uma “escola para gênios” no campo da matemática. “Quando criei as olimpíadas de matemática, em 2005, foi por conta da experiência do Ceará. O Brasil não tinha olimpíada de matemática em escola pública, era algo apenas das privadas e já nas escolas privadas, o Ceará já era o melhor", destacou.

O petista reforçou o papel dos educadores para o bom desempenho no Estado. "Fiquei me perguntando o motivo pelo qual um estado do Nordeste, que não é rico, tem qualidade melhor que outros estados, que tem dinheiro. Obviamente, o resultado deve ser o tratamento que os educadores dão dentro da sala de aula. Não tem outra explicação”, pontua.

E seguiu: “Agora vamos fazer algumas coisas importantes. Estamos pensando, junto com Camilo, em criar uma escola especial de matemática para acolher nossos gênios. As pessoas que são gênios vão sair das olimpíadas e ter um lugar para estudar”, projetou, sem dar mais detalhes sobre prazo ou como funcionaria a dinâmica da eventual escola.