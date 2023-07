Camilo Santana vira conselheiro no Senac com salário de R$ 28 mil

O ministro da Educação, Camilo Santana, foi nomeado nesta quarta-feira, 26, para o cargo de conselheiro fiscal do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) com um salário de R$ 28 mil mensais.

O ex-governador do Ceará se junta aos também ministros Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, Luiz Marinho, do Trabalho, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação (Secom), como conselheiros fiscais.

Camilo Santana, senador eleito, preencherá a vaga de Marcelo Oliveira Canella, chefe de gabinete do Ministério da Previdência e tesoureiro do PDT. A informação é do colunista Lauro Jardim, do O Globo.

Além deles no Senac, os ministros Carlos Lupi, da Previdência, Esther Dweck, Gestão, e Gilberto Carvalho, secretário do ministério do Trabalho, ocupam cadeiras no conselho do Serviço Social do Comércio (Sesc) com as mesmas remunerações.



Os membros dos conselhos fiscais do Sesc e do Senac recebem um valor de R$ 3,5 mil para cada reunião comparecida. O salário de um ministro de Estado é R$ 39,2 mil.