TSE multa Bolsonaro pelo 7 de setembro e manda explicar origem do dinheiro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) multou nesta sexta-feira, 28, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no valor de R$ 55 mil por manter no ar publicações relacionadas ao 7 de Setembro de 2022, sobre atos em Brasília e Rio de Janeiro. O TSE determinou ainda que o ex-presidente explique a origem do dinheiro usado nos atos, que tiveram tom eleitoral.

Além de Bolsonaro, também recebeu a multa o então candidato a vice-presidente, Walter Braga Netto. As decisões são do corregedor-geral da Justiça Eleitoral e relator do julgamento que deixou o ex-presidente inelegível por 8 anos, ministro Benedito Gonçalves.



Foram marcados depoimentos de autoridades e aliados de Bolsonaro que estiveram envolvidos nas realizações dos eventos, como os governadores Ibaneis Rocha e Cláudio Castro, do Distrito Federal e Rio de Janeiro respectivamente, o senador Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil no período, e Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa.

Na ocasião, o ex-presidente atacou o Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou que a corrida eleitoral se tratava da “luta do bem contra o mal”, festejou a redução do preço da gasolina e o pagamento do Auxílio Brasil.