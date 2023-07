Visita de Lula ao Ceará pode ser adiada por causa de cirurgia do presidente

Visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Ceará pode ser adiada por causa da cirurgia a que ele se submeterá. A previsão era de o presidente cumprir agenda oficial no Estado no dia 4 de agosto. Deverá ser a segunda visita de Lula ao Estado neste terceiro mandato.

Leia Mais Ameaça de bomba é descartada e acesso ao prédio do MDIC é liberado

Ponte dos Ingleses: Governo diz que Prefeitura não cumpriu acordo e que obra pode desabar

"Está marcada uma visita, mas não estamos ainda com ela confirmada. O presidente tem a definição médica de uma cirurgia, então é possível que essa data seja alterada", disse o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em entrevista nesta quarta-feira, 26, em Brasília, após reunião dos governadores do Nordeste com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSB), no Palácio do Planalto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Acho que vai depender da recuperação do presidente após a cirurgia. Não tem nova data, mas a princípio, o que eu tô sendo informado é de que a data do dia 4, ela poderá não acontecer ainda", acrescentou Elmano.

Lula esteve no Ceará pela primeira vez neste mandato em 12 de maio, com passagens por Fortaleza e pela região do Cariri.