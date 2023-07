Lula tem visita ao Ceará prevista para 4 de agosto, diz líder Guimarães

O deputado federal e líder do governo na Câmara revelou que o presidente deverá estar no Ceará pela segunda vez no dia 4 de agosto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem previsão de fazer, no começo do próximo mês, a segunda visita do atual mandato ao Ceará. A data prevista é 4 de agosto, de acordo com o deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT).

Leia Mais Lula alcança maior nível de confiança em um presidente desde 2012 na pesquisa Ipec

Renato Roseno rebate acusações de ex-filiado ao Psol: "Autopromoção para ferir a minha imagem"

“Vou anunciar. Provavelmente no dia 4, Lula vai estar em Fortaleza, e eu queria, neste momento, celebrar esse grande governo que Lula faz”, disse o parlamentar, nessa segunda-feira, 18, durante o lançamento do plano Safra da Agricultura Familiar no Nordeste, ao lado do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lula esteve no Ceará em 12 de maio, quando passou por Fortaleza e Crato com agenda focada na educação. O ministro da Educação Camilo Santana o acompanhou na ocasião.