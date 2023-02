Questão do Acquario será resolvida por meio de PPP, reitera Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), reiterou nesta sexta-feira, 3, que pretende resolver a questão do Acquario com apoio da iniciativa privada, durante evento de assinatura de contrato de Parceria Público-Privada (PPP) com a Ambiental Ceará (da Aegea Saneamento), para universalizar os serviços de esgotamento sanitário em 17 municípios do Estado.



O equipamento que chegou a ter obras iniciadas em 2012, no governo de Cid Gomes (PDT), e paralisadas em 2015, já na gestão de Camilo Santana (PT), teve 75% da estrutura de concreto concluída, entre outras ações, ao custo de R$ 130 milhões aos cofres estaduais. O orçamento estimado na época da concepção do Acquario Ceará era de R$ 300 milhões. O projeto previa, ainda reunir em uma área construída de 21,5 mil m², 38 tanques, com 35 mil animais marinhos de 500 espécies e tinha a expectativa de atração de 1 milhão de visitantes por ano.

Contudo, o que se viu ao longo desse período foi uma série de imbróglios que envolveram: embargo de obras por parte da Prefeitura de Fortaleza, em 2012; suspensão de obras pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) em 2014 e, finalmente, suspensão do contrato entre a Secretaria do Turismo do Ceará com a empresa International Concept Management (ICM), em 2015. Naquele mesmo, deputados da oposição ao governo Camilo tentaram criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a situação do equipamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De lá para cá, a obra ficou abandonada e a estrutura que havia sido erguida se deteriorou. Em 2021, moradores do entorno do Acquario, na Praia de Iracema, denunciaram ao O POVO que o local se tornou um ponto de proliferação de mosquitos e ratos. Na campanha eleitoral do ano passado, os três principais candidatos ao governo do Estado, incluindo o então postulante ao palácio da Abolição Elmano de Freitas, prometeram dar uma destinação ao equipamento que iam de um hub de tecnologia à retomada do projeto inicial.

“Eu quero resolver o nó do Acquario e quero fazer isso em parceria com a iniciativa privada, assim como outros empreendimentos que o Estado pode fazer junto com o setor privado. Para nós, isso será muito positivo em termos de geração de emprego e desenvolvimento”, disse Elmano, relembrando a promessa de campanha.

“Nós já pedimos a algumas pessoas do governo para abrir conversas com investidores sobre os interesses que o setor privado tem para nós podermos dar um destino àquele equipamento”, concluiu o governador sem entrar em mais detalhes.

Mais notícias de Economia

Tags