Quem é Ary Borges, jogadora da seleção brasileira que declarou apoio a Lula

Meio-campista de 23 anos foi o grande destaque na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina

O Brasil estreou com o pé direito na Copa do Mundo Feminina e venceu nesta segunda-feira, 24, o Panamá por 4 x 0, sendo três gols da meio-campista Ary Borges. A maranhense já declarou apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A atleta do Racing Louisville, clube dos EUA, comemorou a vitória de Lula após sair o resultado das eleições em outubro de 2022. “Meu Nordeste não falha nunca”, escreveu Ary Borges em sua rede social. A região, da qual a jogadora faz parte, foi onde o presidente teve maior número de eleitores, garantindo a vitória nas urnas.

No mesmo dia, Ary se manifestou contra as operações da Polícia Rodoviária Federal que realizou diversas blitze e impediu veículos com eleitores de se transportarem em vários locais do país, principalmente nas regiões onde Lula teve mais votos. “Deixem o Nordeste votar”, declarou Ary.

Em 2018, a jogadora da seleção brasileira também se posicionou defendendo Lula e o PT poucos dias antes do segundo turno das eleições.

“Pra você que diz que o PT só roubou, vai lá no meu estado e pergunta qual foi a maior diferença depois que o Lula foi eleito. A resposta deles será ‘Eu finalmente puder ter comida para os meus filhos’”, declarou.