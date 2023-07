Danilo Forte fala sobre o cenário para Lula no Congresso e as eleições 2024

Episódio #245 do podcast Jogo Político debate a correlação de forças do governo federal em Brasília

O episódio #245 do podcast Jogo Político recebe o deputado federal Danilo Forte (União Brasil). O episódio discute a formação da base política do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), as votações mais importantes no Congresso Nacional e o cenário eleitoral para 2024.

Participam do Jogo Político os jornalistas Júlia Duarte repórter de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.

